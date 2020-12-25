Asgari ücret çıkışı! Para onur için yeterli olsaydı sen onurlu olurdu!

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından asgari ücrete dair yaşadığı bir olayı paylaştı.

Asgari ücretin vatandaşın ekonomik olarak rahatlatılması hakkında öneride bulunması üzerinden yaşadığı bir diyalogu paylaşan Kulat, şu ifadeleri kullandı:



TV de "Onurlu yaşam için asgari ücret biraz daha artmalı" dedim diye sabah sabah arayıp;-- Onurlu yaşam para ile olmaz, dedi."Sustum!"Susmamı "onu onay" gibi anlayıp; -- HAKSIZ MIYIM? dedi-- Haklısın para ONUR icin yeterli olsaydı sen ONURLU olurdun dedim."Küstü!"

— Mehmet Ali Kulat (@malikulat) December 24, 2020



"TV de "Onurlu yaşam için asgari ücret biraz daha artmalı" dedim diye sabah sabah arayıp;

Onurlu yaşam para ile olmaz, dedi.

"Sustum!"

Susmamı "onu onay" gibi anlayıp;

Haksız mıyım? dedi.

Haklısın 'para onur için yeterli olsaydı sen onurlu olurdun' dedim.

"Küstü!"

TV de "Onurlu yaşam için asgari ücret biraz daha artmalı" dedim diye sabah sabah arayıp;-- Onurlu yaşam para ile olmaz, dedi."Sustum!"Susmamı "onu onay" gibi anlayıp; -- HAKSIZ MIYIM? dedi-- Haklısın para ONUR icin yeterli olsaydı sen ONURLU olurdun dedim."Küstü!" — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) December 24, 2020

