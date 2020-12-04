Asgari ücret canlı yayın toplantısı başladı: Ne zaman bitecek?

Türkiye'de tüm çalışanları yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplandı. Pazarlıkların çetin olacağı toplantıyı vatandaşlar yakından takip ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu sene ilk kez internet ortamında gerçekleştirilecek. Toplantı ne zaman başlayacak? Komisyonda hangi kararlar alınacak? Canlı yayın nasıl izlenebiliyor? Tüm ayrıntılar haberin devamında...

Geçmiş yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyordu. Ardından işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı bir dizi toplantı gerçekleştiriliyor, son olarak ise yine bakanlıkta yapılan toplantı ile asgari ücret miktarı belirleniyordu. Bu sene Yeni Tip Koronavirüs ( KOVİD-19) pandemisi sebebiyle ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının internet ortamında toplanması kararlaştırıldı. İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yöntemi ilerleyen günlerde netleşecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık 2020 Cuma günü toplanması kararlaştırıldı. Saat 14:00'da başlayacak olan toplantıda hükümeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işveren tarafını İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene online olarak gerçekleştiriliyor. Asgari ücret toplantısı bugün saat 14:00'da başladı. Asgari Ücret Komisyonu'nun canlı yayın linkine ulaşmak için tıklayınız.

