Asgari ücret bu yıl yüzde 37 eridi!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı için belirlenecek olan asgari ücretin tespitiyle ilgili görüşmelerin başladığına da dikkat çekti. Gürer, görüşmelerde işveren, işçi temsilcileri ve iktidarı temsilen de ilgili Bakanın yer alacağını belirterek İktidar bu sefer olsun işveren vekillerinin değil işçilerin taleplerinin yanında dursun” dedi.

Asgari ücretin ülkemizde çalışan tüm kesimlerin doğrudan geçin kaynağı durumuna geldiğine de vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, açlık sınırının altında kalan asgari ücretin en az net 3 Bin 100 lira olması ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinde yaşam şartlarının zorlaştığını, ekonomik krizlerin derinleştiğini anlatan Gürer, asgari ücretin belirlenmesinde kıstas olarak işçinin yaşamı için gerekli olan aylık tüketiminin dikkate alınması; gıda, giyim, ulaşım, ısınma gibi harcamaların belirleyici unsur olması gerektiğini ifade etti.



Ülkemizde sendikacılığın iktidarın uyguladığı sendikasızlaştırma uygulamaları ile etkisinin önemli ölçüde kırıldığına dikkat çeken Gürer, işçilerin haklarını sürekli çıkarılan yasa düzenlemeler ile ellerinden alındığını belirtti. Asgari ücret belirlemede sendikalarında masada yer alacağını vurgu yapan Gürer, “Masada yer alan sendikalar büyük sorumluluk altındadır. İşçi tükenmiş, işsizlik büyük bir sorun haline dönüşmüş, çalışanlar açlık sınırı altında gelir ile yaşamak zorunda bırakılmıştır. Asgari ücret en azından eve ekmek götürmek için bir umuttur. En az net 3100 TL bir ücret verilmesi, açlık sınırı altında yaşamaktan kurtulmalarını sağlayacaktır. Sendikalar bu sefer olsun masada dik durup işçi hakkını korumalıdır. İktidar bir kez de işçinin yanında olsun ve asgari ücret işçinin beklentisini karşılansın” diye konuştu.



CHP Milletvekili Gürer, sene başından bu yana asgari ücretin döviz bazında yüzde 37 oranında eridiğine de dikkat çekerek, asgari ücretle çalışanların mağdur olmayacağı bir fiyatın belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

