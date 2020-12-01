Asgari ücret beklentisi 3000 TL!

2021 asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 3 gün sonra başlayacak. 6 milyon asgari ücretliyi doğrudan, bir çok çalışanı dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret zammı komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak. Türk-İş, TİSK ve hükumetin bir araya gelerek belirleyeceği 2021 asgari ücret için ilk talepler geliyor. Bugün Twitter’da organize olan işçiler 2021 asgari ücret için tekliflerini belirtti.

2021 asgari ücret için bir araya gelen ve Twitter’da #AsgariÜcretNet3000TL diyen işçiler, 2021 asgari ücretin 3000 lira olması için tweet atarak taleplerini devlet yetkililerine aktarıyor.

Talep şu an Türkiye Gündemi’nin ilk sırasına oturmuş durumda olurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda brüt 3000 TL asgari ücretin geçerli olup, asgari ücretliye de brüt ücret ödenmesini, yani vergilerin kaldırılmasını istedi.

2021 Asgari Ücret görüşmeleri 4 Aralık'ta başlayacak.

