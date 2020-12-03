"Asgari ücret 3 bin 100 lira olmalı! AKP işveren gibi davranıyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada asgari ücretin 2021 yılı için en az net 3 bin 100 lira olması gerektiğini söyledi.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada, 10 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren 2021 yılı asgari ücret görüşmelerinin başladığına dikkat çekti. Gürer, “Uluslararası Çalışma Örgütü asgari ücret tespitinde işçinin ve ailesinin ihtiyaçları, genel ücret seviyesi, yaşam pahalılığı gibi yaşam standartlarının dikkate alınmasının gerektiğini belirtiyor” dedi.

Pandemi sürecinde, çalışanlar büyük fedakârlık gösterdiğine vurgu yapan Gürer, bugün itibariyle 2 bin 324 lira olan asgari ücretin açlık sınırının altında bir rakam olduğunu işaret etti.



2021 yılı için asgari ücretin en az net 3 bin 100 lira olması gerektiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrıca asgari ücretin vergi dışı tutulması gerektiğini belirtti.



Asgari ücretin belirlendiği her dönemde AKP iktidarının işveren gibi davranarak, çalışanların karşısında bir tutum sergilediğini de kaydeden CHP Milletvekili Gürer, “ Doğal gaz, elektrik, gıda gibi ürünler sürekli zamlanmaktadır. İşçilere en az, net 3.100 lira asgari ücret verilmesi ve işçilerin sorunlarının dikkate alınması önemlidir” diye konuştu.

