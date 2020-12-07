Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücrete kaç lira zam gelecek?

4 Aralık Cuma günü ilk toplantının ardından yüzbinlerce çalışan ve işveren, 2021 asgari ücret toplantısının sonucunu merak ediyor.

İlk toplantının ardından açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedİ



2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit komisyonu, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık’ta gerçekleştirecek.

İkinci toplantı TİSK’in ev sahipliğinde üçüncü toplantı ise Türk-İş’in ev sahipliğinde yapılacak.



Asgari ücret için güç birliği yapan işçi temsilcileri vergi kesintisiyle düşmeyen bir ücret talep ederken istenen oranın 3000 ile 3500 TL arasında olduğu belirtiliyor.



2020 yılı asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücreti enflasyon tahminleri belirleyecek.

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti.

Bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net ise 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

