ASELSAN geliştirdi! Virüs tanısında yeni dönem

ASELSAN, koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalığa ait virüsleri tespit edecek bir sistemi geliştirdi. Sistemin çok yakında hastanelerde yerini alacağı belirtildi. Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan ASELSAN Araştırma Merkezi Müdürlüğü Biyosavunma Araştırma Programları Biriminden Lider Mühendis Didem Lale Özkan, “Mühendislerimizin çalışmalarıyla yerli ve milli bir sistem geliştirdik. Mikroelektronik optik tabanlı bu sistemle kovid-19 virüsünü tespit etmekteyiz. Cihazımız optik tabanlı, dünyada ilk defa bu alanda geliştirilmiş bir sistem. Çoklu tanı yapabiliyoruz. Birden fazla hastalığı aldığımız sürüntü örneği ile tek seferde tespit etme imkanımız var. Cihazımız çok yakında hastanelerde yerini alacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

