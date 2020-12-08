Asel bebek için zaman daralıyor! Acil yardım gerekiyor

SMA hastalığı nedeniyle ikiz kardeşini kaybeden Asel bebeğin tedavisi için 2 aylık bir zaman kaldı.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde yaşayan Saadet ve Rıfat Dinç çiftinin 2 yaşındaki Asel’in tedavisi yapılamazsa hayatını kaybedecek. Solunum cihazına bağlı yaşayan Asel’in yurt dışındaki tedavisi için 2 milyon 132 Euro gerekli.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, aileyi ziyaret ederek, Asel’in ilacı için gereken parayı toplamak adına başlatılan kampanyayı duyurdu.

Asel’in durumundan ve tedavisi için gereken paraya dair açıklama yapan Yalım, şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda kendisi 11 kilogram civarında 13 buçuk kiloya ulaşmadan bu işlemin müdahil olması gerekiyor. Annesinin ve babasının büyük araştırmalarından sonra Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte’de Bethesda Çocuk Hastanesi’nde yapılacak olan bir ilaçtan sonra ancak düzelme şansına sahip. Bu ilacı, bizi dinleyen tüm, özellikle de duyarlı olan vatandaşlarımızın desteğiyle, küçük ay parçasının dünyada geriye kalan zamanını sağlıklı bir şekilde geçirmesi için büyük bir adım olacak. Bir kampanya başlatıldı. Biliyorsunuz, bir anne baba evladı için her şeyi yapar. Yaklaşık 2 milyon 132 bin Euro bir maliyeti var bu ilacın. Bu ilacı almak için bizi dinleyen tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var.”

Asel bebeğin 2 ay vaktinin kaldığını belirten Yalım şöyle konuştu:

“İnanın Asel kızımıza büyük bir yardıma gerek yok, gönlünüzden ne koparsa, 1 TL de olsa, 5 TL de olsa 10 TL de olsa, 100 TL de olsa veya rakam hiç önemli değil. Ne aklınızdan ne gönlünüzden geçerse küçük bir destek. Önümüzde 2 aylık bir sürecimiz var. 2 ay içerisinde bu miktarı hep birlikte toparlayabilirsek, onları güle oynaya Budapeşte’ye Macaristan’a göndereceğiz ve en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde buraya, kendi memleketlerine annesinin kucağında getireceğiz. Bunun nasıl olabileceği, işte sizlerin hassas duygularıyla alakalı. Onun için bizi dinleyen tüm vatandaşlarımızdan, gönlünden ne koparsa 1 TL de olur, 5 TL de olur, 10 TL de olur, 100 TL de olur, rakam önemli değil, bu şu anda uyuyan kızımızın hayata geri dönebilmesi için önümüzde çok az bir süre kaldı, 2 aylık bir süre kaldı. Bu iki ay içerisinde sizlerin desteğiyle Asel kızımızı hayata geri çevireceğiz.”

Çocukları olmadığı için tüp bebek yöntemine başvurarak, ikiz evlat sahibi olan çift, Asel'in ikizi Alya’yı 7 aylıkken SMA hastalığı sebebiyle kaybetti.

Kızının iyileşmesi için mücadele eden anne Saadet Dinç, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği ilaçların tedaviyi karşılamadığını, hastalığın seyrinin durduğunu ve ilaçların sadece 4 doz olduğunu söyledi.,

Asel’in 1 yıldır solunum cihazı ile hayatta kaldığını ifade eden anne Dinç, “Önümüzde iki aylık bir süre bulunuyor. 1 yıldır hayatını solunum cihazına bağlı olarak sürdürüyor. Asel 2 yaşında ama kendi yaş grubunun yaptığı hiçbir şeyi yapamıyor, kendi kendine nefes alamıyor. Çok büyük bir para fakat daha önce bunu 12 aile başardı biz de başarabiliriz bizden yardımlarınızı esirgemeyin. Gittiğimiz her yere cihazlarla gitmek zorundayım. Kampanyamız daha çok yeni ‘asele_nefes’ adıyla İnstagram hesabımız var buradan paylaşım yapabilirsiniz, ünlü isimleri etiketleyebilirsiniz. Bu hastalıktan ben diğer kızımı kaybettim aynı acıyı tekrar yaşamak istemiyorum” diye konuştu.

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