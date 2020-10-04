ASDEP’le 5,2 milyon vatandaşa ulaşıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekiplerinin 2017 yılından bu yana 5,2 milyon vatandaşla görüştüklerini, 2 bin 612 personel ile 2,6 milyon haneyi ziyaret ettiklerini söyledi. Selçuk, vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için arz odaklı sürdürülen ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Özellikle sosyal ihtiyacın yüksek olduğu bölgelerin önceliklendirilerek sosyal hizmet ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşları tespit ettiklerini vurgulayan Selçuk, vatandaşları ihtiyaçlarına uygun hizmet modellerine yönlendirdiklerini kaydetti.

ASDEP ekiplerinin 5,2 milyon vatandaşla birebir ve yüz yüze görüştüğünün altını çizen Selçuk, “2,6 milyon haneyi ziyaret eden ekiplerimiz, vatandaşımıza ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sundu. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimi artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışıyoruz. ASDEP hizmeti ile 19 bin 765 muhtar ve 8 bin 889 öğretmen ile de görüştük” dedi.



Alan taraması yapan ASDEP ekipleri hane ziyaretleri ile vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASDEP ekiplerince tespit edilen durumlar bakanlığın görev alanındaysa vatandaşlar, sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor.

