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Asayişte teknolojik gelişme! Artık yapay zeka ile yakalanacaklar

Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması ile asayiş uygulamalarında yeni bir dönem başlıyor.

GÜNDEM 03.01.2021, 18:51
Asayişte teknolojik gelişme! Artık yapay zeka ile yakalanacaklar
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan "Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi Sözleşmesi-Sözleşme Değişikliği-1" ile Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olan Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması Projesi başlatıldı.

Sözleşme kapsamında, ASELSAN tarafından asayiş hizmeti sağlayan jandarma ekiplerine, veriye dayalı karar alınmasını sağlayan ve operasyonel faaliyetlerin hızlandırılması amaçlı ürünlerle birlikte yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar teslim edilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları kapsamında, toplam 7 yere akıllı kontrol noktası kurulacak. Yol kontrol noktalarında personelin inisiyatifinde yolları kesilmekte olan araçlar, kurulacak sistemlerle geliştirilecek algoritmalar dahilinde üretilecek alarmlara göre durdurulacak. Durdurulan araçlara ve içindeki şahıslara yönelik kontroller ASELSAN ürünleriyle yapılacak.

Kurulacak merkezi sistemler ile tüm Türkiye ve karakollarda Akıllı Jandarma Devriye Uygulaması aktif hale gelecek. Bu uygulama üzerinden kimlik, şahıs ve araç plakası denetimleri merkezi olarak mobil uygulamalarla yapılacak.
Uygulama için yaka kamerası, araç içi yüz tespit kamerası, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama, plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleri ile bilişim altyapılarından yararlanılacak.
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