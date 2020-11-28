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Asansörde dehşet! Diri diri yanıyordu...

Aracına koymak için evinde hazırladığı antifrizi asansörde çakmakla test etmeye kalkan adam az daha diri diri yanarak faciaya neden oluyordu... İşte o görüntüler...

GÜNDEM 28.11.2020, 12:47
Asansörde dehşet! Diri diri yanıyordu...
Rusya'nın Volga Federal Bölgesi'ne bağlı Orenburg şehrinde meydana gelen olayda bir adam az daha diri diri yanıyordu.
Otomobilin radyatörüne koymak için evinde hazırladığı antifriz ile asansöre binen adam cebinden çakmağı çıkararak antifrizin kaliteli olup olmadığını denemek istedi.
Ancak şişedeki antifrizi çakmakla tutuşturan adam bir anda alevler içinde kaldı.

Asansörün hareket ettiği sırada alevler içinde kalan adam kendini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Antifriz şişesi yere düşünce alevler asansörü de sardı.
Asansör zemin kata indiğinde kapılar açılmasına rağmen alevler içinde kalan adam ilk hamlesinde dışarıya çıkamadı.
Diz çöken adam bir süre alevlerle mücadele ettikten sonra kendisini dışarıya attı. 
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