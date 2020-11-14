Arzu Kılıçlar kimdir?
Arzu Kılıçlar, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı olarak görev yapıyor. Arzu Kılıçlar'ın hayatı Arzu Kılıçlar kimdir? Biyografi içeriğimizde...
GÜNDEM 14.11.2020, 11:50
DEVA Partisi'nden siyaset yapan Arzu Kılıçlar, partinin kurucuları arasında yer aldı. DEVA Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Arzu Kılıçdar'ın hayatı merak edilenler arasında. Arzu Kılıçlar kimdir diye merak ediyorsanız biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz...
Arzu Kılıçlar, 1974 yılında Ankara'da doğdu.
Akademisyen. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Türkiye’nin Turizm Gelirlerindeki Sızıntılar Ve Bu Sızıntıların Hesaplanmasına Yönelik Bir Yaklaşım isimli teziyle doktor unvanını aldı.
Akademik kariyerini 2018 yılına kadar Gazi Üniversitesi’nde yürüten Kılıçlar, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Profesör Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Kılıçlar’ın turizm, eğitim, örgüt ve liderlik gibi konularda yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri ve kitabı bulunmaktadır.
İngilizce bilen Kılıçlar evli ve iki çocuk annesidir.
Arzu Kılıçlar, 1974 yılında Ankara'da doğdu.
Akademisyen. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Türkiye’nin Turizm Gelirlerindeki Sızıntılar Ve Bu Sızıntıların Hesaplanmasına Yönelik Bir Yaklaşım isimli teziyle doktor unvanını aldı.
Akademik kariyerini 2018 yılına kadar Gazi Üniversitesi’nde yürüten Kılıçlar, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Profesör Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Kılıçlar’ın turizm, eğitim, örgüt ve liderlik gibi konularda yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri ve kitabı bulunmaktadır.
İngilizce bilen Kılıçlar evli ve iki çocuk annesidir.
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