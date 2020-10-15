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Artvin'de orman yangını
Artvin'in Murgul İlçesin'in Damar mahalesinde sabah 8:30 civarlarında çıkan yangına orman yolu olmadığından dolayı müdahale edilemedi.
GÜNDEM 15.10.2020, 20:49
Artvin'in Murgul İlçesin'in Damar mahalesinde sabah 8:30 civarlarında çıkan yangına orman yolu olmadığından dolayı müdahale edilemedi. Yangın daha geniş bir bölgeye yayılmaya devam ederken rüzgarın da etkisiyle alevler ikiye bölündü.
Yangının çıkış sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte resmi olarak da bir açıklama yapılmadı. Bölge halkı yangının daha geniş bir alana yayılmaması, daha fazla canlının zarar görmemesi ve civar köylere yangının sıçramaması için bir an önce yangına müdahale edilmesini istediklerini açıkladı.
Alevlerin şiddeti nedeniyle dumanlar ilçe merkezine kadar geliyor. Bölge halkı yaylaların da yangın nedeniyle tehlikede olduğunu bildirdi.
Yangının çıkış sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte resmi olarak da bir açıklama yapılmadı. Bölge halkı yangının daha geniş bir alana yayılmaması, daha fazla canlının zarar görmemesi ve civar köylere yangının sıçramaması için bir an önce yangına müdahale edilmesini istediklerini açıkladı.
Alevlerin şiddeti nedeniyle dumanlar ilçe merkezine kadar geliyor. Bölge halkı yaylaların da yangın nedeniyle tehlikede olduğunu bildirdi.
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