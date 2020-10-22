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Artvin'de gökyüzünde gerçekleşen ilginç doğa olayı!
Artvin'de görülen bulutların dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. Şehrin hemen üzerinde oluşan bulutların dansına Lenticular (merceksi) bulut kümesi dendiği bildirildiği.
GÜNDEM 22.10.2020, 20:55
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Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Artvin'de objektiflere yansırken akşam saatlerinde il merkezinde, şehrin hemen üzerinde oluşan bulutların dansını gören pek çok kişi görüntüledikleri bulutları sosyal medya hesabında paylaştılar.
28°
parçalı az bulutlu
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