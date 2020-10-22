Artvin'de gökyüzünde gerçekleşen ilginç doğa olayı!

Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Artvin'de objektiflere yansırken akşam saatlerinde il merkezinde, şehrin hemen üzerinde oluşan bulutların dansını gören pek çok kişi görüntüledikleri bulutları sosyal medya hesabında paylaştılar.



