Artemis Anlaşmaları'na 7 ülke imza attı
Uzayda yapılacak yeni keşif ve faaliyetlerde ortak hareket etmek üzere 7 ülke, ABD tarafından hazırlanan "Artemis Anlaşmaları" isimli belgeye imza atma kararı aldı.
GÜNDEM 14.10.2020, 06:52
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis Anlaşmaları'nı 7 ülkenin imzalayarak ABD ile ortak hareket etme kararı aldığını duyurdu.
Anlaşma gereği, özel şirketlerin Ay kaynaklarını çıkarabilmesinin önü açılacak, çatışmayı önlemek için güvenlik bölgeleri oluşturulacak ve şeffaflık ilkesi gereği ülkelerin uzaydaki bilimsel keşif planlarını paylaşmaları sağlanacak.
Artemis Anlaşmaları'na imza atan ülkelerin Avustralya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Kanada, İtalya ve Lüksemburg olduğu belirtilerek, yakın zamanda başka ülkelerin de bu anlaşamaya dahil edileceği bildirildi.
Anlaşma gereği, özel şirketlerin Ay kaynaklarını çıkarabilmesinin önü açılacak, çatışmayı önlemek için güvenlik bölgeleri oluşturulacak ve şeffaflık ilkesi gereği ülkelerin uzaydaki bilimsel keşif planlarını paylaşmaları sağlanacak.
Artemis Anlaşmaları'na imza atan ülkelerin Avustralya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Kanada, İtalya ve Lüksemburg olduğu belirtilerek, yakın zamanda başka ülkelerin de bu anlaşamaya dahil edileceği bildirildi.
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