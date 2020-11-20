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Arsenal'de idman karıştı! David Luiz ile Ceballos yumruklaştı

Arsenal'de son gerçekleşen idman takımda tatsızlığa neden oldu. David Luiz ile Ceballos antrenmanda yumrtuk yumruğa kavga etti.

GÜNDEM 20.11.2020, 12:15
Arsenal'de idman karıştı! David Luiz ile Ceballos yumruklaştı
The Athletic'de yer alan habere göre, David Luiz ile Dani Ceballos, Arsenal'in son idmanında kavga etti.
David Luiz'in yumruk attığı yere düştü ve burnu kanadı. Ayağa kalkarak David Luiz'in üzerine yürüyen Ceballos'u takım arkadaşları engelledi.

Yaşanan gerginlik sonrası Mikel Arteta, iki ismi üç gün antrenmandan uzaklaşma cezası verdi.
Dani Ceballos ve David Luiz takıma dönerek arkadaşlarından özür diledi.
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