Arsenal gerçeği açıklamalı! İşte Mesut Özil gerçeği... Özür dilediler

Yıldız futbolcunun menajerinin yaptığı açıkamalar, Mesut Özil neden kadro dışı kaldığını gözler önüne serdi. Ayrıca, Almanya Futbol Federasyonu'nun Mesut Özil'e özür mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

Mesut Özil gündemden düşmüyor. Yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, ESPN'e açıklamalar yaptı. Arsenal'in kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu için Almanya Futbol Federasyonu'nun Mesut Özil'e özür mektubu gönderdiğini söyledi.

Söğüt, Almanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı davranışlardan dolayı pişman olduğunu die getirerek üç hafta önce Mesut'a bir özür mektubu ulaştığını söyledi.

Mesut Özil'in Arsenal'de kadro dışı kalmasına değinerek şunları ifade etti; "Arsenal taraftarı dürüst bir açıklamayı hak ediyor. Mesut 2018'de takımdan ayrılabilir ve 30 milyon Pound imza parası alabilirdi"

Erkut Söğüt, Mesut Özil'in Uygur Türkleri hakkında yaptığı çıkışın da Arsenal'in tavrında etkili olduğu gerçeğini dile getirdi...

