Arsenal, FA Cup'a erken veda etti!
Arsenal, FA Cup'ta deplasmanda Southampton'a 1-0 yenilerek elendi.
GÜNDEM 23.01.2021, 19:26
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Kupanın son şampiyonu Arsenal, 4. tur mücadelesinde Southampton ile karşı karşıya geldi. 24'üncü dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı golle öne geçen ve skoru korumayı bilen ev sahibi ekip, kupada tur atlayan taraf oldu.
Altı resmi maçın ardından kaybeden Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 508 dakika sonra kalesinde gol gördü. En son 26 Aralık'ta Chelsea ile oynanan derbi maçta Tammy Abraham, Kuzey Londra ekibinin ağlarını havalandırmıştı.
Altı resmi maçın ardından kaybeden Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 508 dakika sonra kalesinde gol gördü. En son 26 Aralık'ta Chelsea ile oynanan derbi maçta Tammy Abraham, Kuzey Londra ekibinin ağlarını havalandırmıştı.
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