Arnavutluk - Kazakistan maçında müthiş gol! Abiken santradan attı
Uluslar Liginde karşı karşıya gelen Arnavutluk - Kazakistan maçı müthiş bir gole sahne oldu. Kairat takımı oyuncusu Aybol Abiken, santradan gol attı.
GÜNDEM 16.11.2020, 09:18
Uluslar C Ligi 4. Grup maçında Arnavutluk - Kazakistan takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Aybol Abiken'in santradan attığı gol damgasını vurdu.
Arnavutluk'u 23. dakika 2-0 öne geçmesinin ardından santra için topun başına geçen Aybol Abiken kalecinin biraz önde olduğunu gördü ve topu kaleye vurdu. Arnavutluk kalecisi Berisha'nın çabaları topun ağlarla buluşmasına engel olamadı.
Abiken'in müthiş golune rağmen Kazakistan sahadan, 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Arnavutluk 8 puanla Beyaz Rusya'nın 2 puan gerisinde 8 puanla 2. sırada yer alırken, Kazakistan ise 4 puanla son sırada yer alıyor.
Arnavutluk'u 23. dakika 2-0 öne geçmesinin ardından santra için topun başına geçen Aybol Abiken kalecinin biraz önde olduğunu gördü ve topu kaleye vurdu. Arnavutluk kalecisi Berisha'nın çabaları topun ağlarla buluşmasına engel olamadı.
Abiken'in müthiş golune rağmen Kazakistan sahadan, 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Arnavutluk 8 puanla Beyaz Rusya'nın 2 puan gerisinde 8 puanla 2. sırada yer alırken, Kazakistan ise 4 puanla son sırada yer alıyor.
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