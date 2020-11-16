Arnavutluk - Kazakistan maçında müthiş gol! Abiken santradan attı

Uluslar C Ligi 4. Grup maçında Arnavutluk - Kazakistan takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Aybol Abiken'in santradan attığı gol damgasını vurdu.

Arnavutluk'u 23. dakika 2-0 öne geçmesinin ardından santra için topun başına geçen Aybol Abiken kalecinin biraz önde olduğunu gördü ve topu kaleye vurdu. Arnavutluk kalecisi Berisha'nın çabaları topun ağlarla buluşmasına engel olamadı.

Abiken'in müthiş golune rağmen Kazakistan sahadan, 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Arnavutluk 8 puanla Beyaz Rusya'nın 2 puan gerisinde 8 puanla 2. sırada yer alırken, Kazakistan ise 4 puanla son sırada yer alıyor.

