Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?" sorusu günün en çok merak edilen sorularından biri oldu.
GÜNDEM 18.10.2020, 17:02
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hikmet Karakurt, 250 bin liralık ödül için Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? sorusunu cevaplaması gerekiyor. İşte cevabı...
Hikmet Karakurt'a 250 bin liralık ödülü cevaplamaya çalıştı. Soru, Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? şeklinde... işte cevabı...
A- Galileo'nun teleskobu
B- Newton'ın peruğu
C- Wright Kardeşler'in uçağı
D- Einstein'ın beyni
Doğru Cevap: C: Wright Kardeşlerin uçağı
Hikmet Karakurt'a 250 bin liralık ödülü cevaplamaya çalıştı. Soru, Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? şeklinde... işte cevabı...
A- Galileo'nun teleskobu
B- Newton'ın peruğu
C- Wright Kardeşler'in uçağı
D- Einstein'ın beyni
Doğru Cevap: C: Wright Kardeşlerin uçağı
28°
parçalı az bulutlu
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