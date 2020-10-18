Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hikmet Karakurt, 250 bin liralık ödül için Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? sorusunu cevaplaması gerekiyor. İşte cevabı...

Hikmet Karakurt'a 250 bin liralık ödülü cevaplamaya çalıştı. Soru, Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? şeklinde... işte cevabı...



A- Galileo'nun teleskobu

B- Newton'ın peruğu

C- Wright Kardeşler'in uçağı

D- Einstein'ın beyni

Doğru Cevap: C: Wright Kardeşlerin uçağı

