Arjantin'de binlerce kişi asgari ücret ve sosyal yardım için ayaklandı

Arjantin'de çeşitli sosyal organizasyonlar ve sol görüşlü grupların çağrısıyla başkent Buenos Aires'te toplanan binlerce kişi, şehir merkezindeki Obelisco dikilitaşından Çalışma Bakanlığına kadar yürüdü.

Hükümetin sendika ve iş adamları ile asgari ücrete yapılacak zammı masaya yatıracağı toplantı öncesinde düzenlenen gösteride ellerinde pankartlar taşıyan kalabalık, daha fazla sosyal yardım ve asgari ücrete zam talebinde bulundu.

Gösteriyi düzenleyenlerden Marianela Navarro, ülkenin büyük bir kısmında durumun kritik olduğunu ve gıda sorunu yaşandığını söyledi.

Arjantin'in Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan 44 milyar dolarlık borcunun ödenmesine karşı olduklarını belirten Navarro, "Biz hükümetin uluslararası kuruluşlara değil halka borçlu olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Son yıllarda ekonomik gerileme ve yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybıyla boğuşan Arjantin'de 16 bin 875 Arjantin pesosu olarak belirlenen asgari ücret, sabit kurun uygulandığı ülkede resmi dolar kuruyla 200 dolardan biraz daha fazla bir rakama tekabül ediyor.

Arjantin Ulusal İstatistik ve Sayım Enstitüsü (INDEC) verilerine göre, ağustos ayında temel tüketim sepetinin 45 bin 477 pesoya eş değer olduğu duyurmuştu.

INDEC, eylül ayında, Arjantin'de 2020'nin ilk yarısında ülkedeki fakirlik oranının yüzde 40.9'a çıktığını açıklamıştı.

