Arıza 10. Bölüm izle! Arıza son bölüm
Arıza dizisi 10. Bölümüyle sevenleriyle buluştu. Peki, Arıza 10. Bölümde neler oldu? İşte, Arıza son bölüm tek parça.
GÜNDEM 16.11.2020, 08:45
Arıza dizisi, Show TV'de yine izleyicisiyle buluştu. Çok sayıda takipçisi olan yapım yine izleyenleri kendine hayran bıraktı. Diziyi kaçıran veya tekrar izlemek isteyen diziseverler aramam motorlarında, "Arıza 10. Bölüm izle! Arıza son bölüm ve Arıza 10. Bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte, Arıza 10. Bölüm hakkında tüm merak edilenler.
Cabir’in vurduğu Mert, Ali Rıza tarafından hastaneye götürülür. Mert ameliyattan sağ çıkar ve bunu duyan Cabir adamlarıyla hastaneye gelir. Ali Rıza ve Muzaffer, Cabir'i yakalar.
Muzaffer’e, Cabir’le işinin bitmediğini söyleyen Ali Rıza onun sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği söyler.
Cabir’in saldırılarına uğrayan konsorsiyumdakiler teker teker dağılmaya başlar. Murat ve Derya'yı kurtaran Ali Rıza, Cabir’i vurur. Oyun dışında kalan Burak, konsorsiyumdan kovulur.
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Cabir’in vurduğu Mert, Ali Rıza tarafından hastaneye götürülür. Mert ameliyattan sağ çıkar ve bunu duyan Cabir adamlarıyla hastaneye gelir. Ali Rıza ve Muzaffer, Cabir'i yakalar.
Muzaffer’e, Cabir’le işinin bitmediğini söyleyen Ali Rıza onun sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği söyler.
Cabir’in saldırılarına uğrayan konsorsiyumdakiler teker teker dağılmaya başlar. Murat ve Derya'yı kurtaran Ali Rıza, Cabir’i vurur. Oyun dışında kalan Burak, konsorsiyumdan kovulur.
ARIZA 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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