Arınç'tan Cumhur İttifakı'na uyarılar! Böyle giderlerse işleri çok zor

Kanal 42’de Sümen Altı programında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhur İttifakı'na yönelik uyarılarda bulundu. Bülent Arınç, " İstanbul'da ve Ankara'da başarısızlıkta büyük payımız olduğunu söyledim. Millet İttifakı böyle devam ederse Cumhur İttifakı'nın işi zor. Herkesi kucaklayacak bir strateji olmalıdır.” dedi.

Cumhur İttifakı'nın taktik yanlışlar yaptığının altını çizen Bülent Arınç, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ittifaka rağmen kazanamadıklarını belirtti.



Millet İttifakı'nın herkesi kucaklayan birini aday yapmaya devam ederse Cumhur İttifakı'nın işinin zor olacağını ifade eden Arınç, “Bizim ittifakın buna karşı bir strateji geliştirmesi lazım eğer ittifaklar böyle devam edecekse ki edecek gibi görünüyor. Yani insanlar güvenmek istedikleri kişileri karşılarında aday görmeliler ve herkesi kucaklayacak bir strateji olmalıdır.” dedi.



Cumhur İttifakı'nın zaten İzmir'den fazla ümidinin olmadığı söyleyen Arınç, “Biz nasıl Ankara’da kazanamayız? Bakanlık yapmış, yıllarca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir insanın ittifakla seçilmesi mümkündü ama olmadı. İstanbul’da 25 yıldan bu yana belediye başkanlığı yapıyoruz. Tayyip Bey güçlü bir icraat yaptı ki 25 sene sonra kazanmamız lazımdı, kaybettik. Ben kaybetmemizin sebeplerini bu işi bilmesi gereken herkesle konuştum.” ifadelerini kullandı.



Arınç'ın konuşmasının tamamında şunları söyledi:



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“İstanbul'da ve Ankara'da başarısızlıkta büyük payımız olduğunu söyledim. Tabi seçime ittifak halinde girilmişti. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na göre yeterli çalışmayı gösteremedi. Bazı taktik yanlışlıklar da yaptı. O defterleri aynı hataları tekrar etmemek üzere kapattık. Adana bizde değildi belki ama kazanmamız lazımdı, ittifak bunu gerektiriyor. Mersin bizde değildi ama kazanmamız gerekiyordu. Bunun gibi pek çok vilayet var.

İzmir’i saymıyorum İzmir’de zaten sanıyorum Cumhur İttifakı’nın çok fazla bir ümidi yoktu ama biz nasıl Ankara’da kazanamayız? Bakanlık yapmış, yıllarca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir insanın ittifakla seçilmesi mümkündü ama olmadı. İstanbul’da 25 yıldan bu yana belediye başkanlığı yapıyoruz. Tayyip Bey güçlü bir icraat yaptı ki 25 sene sonra kazanmamız lazımdı, kaybettik. Ben kaybetmemizin sebeplerini bu işi bilmesi gereken herkesle konuştum.

CHP aynı taktiği bundan sonra da uygularsa yani herkesin rahatlıkla oy verebileceğini yaparsa Cumhur İttifakı’nın işi zor. Artık partiler arasında oy kaymaları olacak. Bizim ittifakın buna karşı bir strateji geliştirmesi lazım eğer ittifaklar böyle devam edecekse ki edecek gibi görünüyor. Yani insanlar güvenmek istedikleri kişileri karşılarında aday görmeliler ve herkesi kucaklayacak bir strateji olmalıdır.”

