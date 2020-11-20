Arınç'tan Biden mesajları! AKP yeni dönemde ABD manevrası yapabilir

AKP'li ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna dair yaptığı açıklamalar sonrasında yine dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden hakkında da paylaşımda bulunan Arınç, Twitter'dan tebrik mesajı yayımladı.

Biden'a dair Twitter'daki paylaşımıyla AKP'nin ABD'ye ilişkin yeni biri tutum ortaya koyacağına dair işaretler veren Arınç, şu ifadelere yer verdi:

"ABD’de yapılan seçimler sonucunda Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Bizim için Joe Biden, yıllar önce senatör olarak Bosna savaşında soykırıma uğrayan Müslüman Boşnakların haklarını en yüksek perdeden savunan insandır. Sayın Seçilmiş Başkan’ın yeni başkanlık döneminin dost ve müttefik iki ülke arasında yeni bir sayfa açarak karşılıklı güven ve diyaloga dayalı hayırlı gelişmelere katkıda bulunmasını temenni ederim."

Diğer taraftan Biden'ın seçim sürecinde Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamalara da değinen Arınç, "Türkiye ile ABD uzun yıllara dayanan bir stratejik ortak ve müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ilişkinin temelinde karşılıklı anlayış ve işbirliği yatmaktadır. Sayın Seçilmiş Başkan’ın yakın geçmişte Türkiye’nin iç politikasına yönelik bazı sözleri Türk kamuoyunda çok haklı tepkilere yol açmıştı. Biz, bu sözlerin seçim kampanyası esnasında iç politika merkezli bir propaganda kapsamında sarf edildiğine ve Sayın Biden’ın ülkemiz ile ilgili düşüncelerini olmadığına inanmak isteriz" ifadelerini kullandı.



Sayın Seçilmiş Başkan’ın yeni başkanlık döneminin dost ve müttefik iki ülke arasında yeni bir sayfa açarak karşılıklı güven ve diyaloga dayalı hayırlı gelişmelere katkıda bulunmasını temenni ederim. pic.twitter.com/VSOVlwennZ

— Bülent Arınç (@bulent_arinc) November 20, 2020



Sayın Seçilmiş Başkan’ın yeni başkanlık döneminin dost ve müttefik iki ülke arasında yeni bir sayfa açarak karşılıklı güven ve diyaloga dayalı hayırlı gelişmelere katkıda bulunmasını temenni ederim. pic.twitter.com/VSOVlwennZ — Bülent Arınç (@bulent_arinc) November 20, 2020

