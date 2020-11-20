Arınç'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Cumhur ittifakında gerilim
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Selahattin Demirtaş'ın kitabını okuyun" sözlerine Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek sert tepki gösterdi.
GÜNDEM 20.11.2020, 09:21
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve AK Partili Bülent Arınç, HaberTürk'te katıldığı bir televizyon programında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması gerektiğini söyleyerek, "Onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun." demişti.
Arınç'ın bu sözlerine çok sayıda isimden tepki gelirken bunlardan biri de Cumhur ittifakı ortaklarından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'den geldi.
AK Partili Bülent Arınç'ı sert bir şekilde eleştiren Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek sosyal medyada şu çok sayıda paylaşımda bulunarak, "Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.." yazdı.
Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.. pic. twitter.com/Dt5jwuMXF6
— Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) November 19, 2020
Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.. pic. twitter.com/Dt5jwuMXF6 — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) November 19, 2020
Arınç'ın bu sözlerine çok sayıda isimden tepki gelirken bunlardan biri de Cumhur ittifakı ortaklarından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'den geldi.
AK Partili Bülent Arınç'ı sert bir şekilde eleştiren Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek sosyal medyada şu çok sayıda paylaşımda bulunarak, "Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.." yazdı.
Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.. pic. twitter.com/Dt5jwuMXF6
— Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) November 19, 2020
Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.. pic. twitter.com/Dt5jwuMXF6 — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) November 19, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Altınordu
|9
|17
|4. Samsunspor
|9
|16
|5. Adana Demirspor
|8
|15
|6. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|9
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü