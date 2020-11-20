Arınç'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Cumhur ittifakında gerilim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve AK Partili Bülent Arınç, HaberTürk'te katıldığı bir televizyon programında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması gerektiğini söyleyerek, "Onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun." demişti.

Arınç'ın bu sözlerine çok sayıda isimden tepki gelirken bunlardan biri de Cumhur ittifakı ortaklarından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'den geldi.

AK Partili Bülent Arınç'ı sert bir şekilde eleştiren Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek sosyal medyada şu çok sayıda paylaşımda bulunarak, "Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.." yazdı.



Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.. pic. twitter.com/Dt5jwuMXF6

— Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) November 19, 2020

Hendek- Çukur olaylarında “Hendek kazanların alnından öpüyorum”, “Şanlı direniş gösteriyorlar” diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin.. pic. twitter.com/Dt5jwuMXF6 — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) November 19, 2020

