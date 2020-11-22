Arınç'ın Kavala ve Demirtaş çıkışına, İbrahim Kalın'dan yanıt!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik çağrısı hakkında açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, "Görüş ayrılıkları ABD'nin yanlış tercihleri sonucunda bu noktaya geldi. Türkiye gibi bir ülkeye yaptırım diliyle konuşursanız siz kaybedersiniz" ifadesini kullandı.

İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Vatandaşın bu konuda bilinç sahibi olması çok önemli. Birçok Avrupa ülkesinde de bu tedbirler uygulanıyor. Bu tedbirler sürece göre yeniden ele alınacak. Salgının sürecine göre tedbirler azalabilir, artabilir.

"Tedbirlere uymak hasta olmaktan hastane yatmaktan iyidir. Lütfen tedbirlere uyalım. Sıkı bir şekilde bu tedbirlere uymamız lazım.

"Aşı çalışmalarında da çok aceleci olmamız lazım. İnşallah bunlar başarılı neticeler verecek. Aşının salgını tamamen durdurması için zamana ihtiyaç var.



"Değişime adapte olmak zorundayız, yeni kanunlar yapmayız. AB perspektifi hala önemli, kaybedilmiş değil. Vatandaşlarımızın demokratik hak ve özgürlüklerini yükseltecek yeni kanunlar yapılacak.

"11 Eylül'den sonra ABD'nin aldığı önlemleri hatırlayın. Her demokratik ülkenin gözetmesi gereken bir denge bu. Özgürlük-güvenlik dengesini sağlamak gerekiyor. Farklı düşünmenin ahlakını koruyarak yapmalıyız.



"Cumhurbaşkanımız adına sözcü gibi konuşmuyorlar. Fikirlerini söylüyorlar, fikirlerini Cumhurbaşkanımıza da söylüyorlar. Cumhurbaşkanımız bir konuyu birçok kişiden dinler.

"Meseleyi sadece bu iki kişiye indirgemek doğru olmaz. Yargının uhdesinde olan bir konu. Uzun tutukluluk üzerinde konuşulan konular.

"(Hukukta yapılması beklenen reform hakkında) Çalışmalar yapıldıkça kamuoyuyla paylaşılacak.

"(Alaaddin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi) Savcılık bir soruşturma başlattı. Bir kimsenin başka bir kimseyi böyle tehdit etmesi kabul edilir değil.



"Biden yönetimi halen şekillenmedi, göreceğiz. Türkiye kenara atılabilecek bir ülke değil. PKK ve FETÖ bizim için ulusal güvenlik meselesidir.

"Patriotları almak için ABD ile 6 yıl müzakere ettik. Blöf yaptığımızı sandılar. Ne zaman Ruslarla imza attık, blöf olmadığını anladılar. S-400 ve F-35 sorunu nesnel gerçeklere dayanmıyor.



"Görüş ayrılıkları ABD'ni yanlış tercihleri sonucunda bu noktaya geldi. Türkiye gibi bir ülkeye yaptırım diliyle konuşursanız siz kaybedersiniz.

"Türkiye gibi bir ülkeye karşı, Erdoğan gibi bir lidere karşı bu yaptırım tehdidinin sonuç vermeyeceğini kendileri de biliyorlar. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler yapmaya hazırız dedik. Ortak nokta çok fazla uygun iklim inşa edilmeli. AB'nin gündemi tek bir üyenin itirazına indirgenmemeli."

