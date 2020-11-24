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Arınç'a bir tepki de Mehmet Ali Şahin'den: Dışarıda konuşmak niye?

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç'ın Demirtaş ve Kavala hakkındaki ifadelerinden dolayı tepki gösterdi.

GÜNDEM 24.11.2020, 13:04
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Arınç'a bir tepki de Mehmet Ali Şahin'den: Dışarıda konuşmak niye?
Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, bir diğer YİK üyesi  Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği yönündeki ifadelerine tepki gösterdi. Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok hoşgörülü davranıyor. Her düşüncemizin, değerlendirmemizin dile getirilmesine imkân sağlıyor. Dışarıda fikir beyan etmeyi bu kurulun saygınlığı ile bağdaştıramayız"  dedi. Bazı eski TBMM başkanlarından oluşan YİK’in, her ay bir araya gelerek devletin ve milletin önemli konularını müzakere ettiğini dile getiren Şahin, "Ne söyleyeceksek YİK’te söylemeliyiz. Dışarıda konuşmak niye? YİK’te konuşulanı dışarıda tekrar etmek gereksiz." ifadelerini kullandı.Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu gündem dahilinde fikirlerimizi orada arz ediyoruz. Dolayısıyla devletin en üst noktasındaki makamına söyleyeceğimiz bir şey varsa, burada dile getirmeliyiz. Ve kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız çok hoşgörülü davranıyor. Her düşüncemizin, değerlendirmemizin dile getirilmesine imkan sağlıyor. Dolayısıyla burada dile getirilen hususların bir de kurul üyeleri tarafından dışarıda konuşulmasını, kurul üyesi olarak isabetli görmüyorum. Ne söyleyeceksek YİK’te söylemeliyiz. Dışarıda konuşmak niye? YİK’te konuşulanı dışarıda tekrar etmek gereksiz. Dışarıda fikir beyan etmeyi bu kurulun saygınlığı ile bağdaştıramayız."HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya ilişkin konuların yargıya intikal ettiğini ifade ederek, "Yargının karar vereceği konularda bizim onlar adına hareket ederek, karar veriyormuş gibi izlenim oluşturmamız, beyanatta bulunmamız doğru değil." dedi.
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