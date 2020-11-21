Arıkan'dan dikkat çeken sözler!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, TV5’de yayınlanan “Ters Açı” programında, Yunus Emre İşçi’nin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın yargı reformu konusundaki açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorulan Mahmut Arıkan, yapılan açıklamalardan memnuniyet duyduğunu ancak 18 yıldır vaatte bulunan iktidarın, bu konuda umut vermediğini ifade etti.

Ayrıca AKP iktidarının yanlışlarının 18 yıl dile getirildiğini ve Saadet Partisi'nin sürekli haklı çıktığını belirten Arıkan, Saadet Partisi'nin haklı çıkmaktan ötürü bıktığını belirterek AKP'ye şu eleştirileri yöneltti:

“Ancak bizi ümitsizliğe sevk eden kısım şurası: Defalarca, 18 yıl boyunca bu tarz çıkışlar yapılmasına rağmen arkasının gelmemesi ile alâkalı ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Daha bir ay önce, çok uzun bir süre değil, Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomimizin pik yaptığından bahsetmişti. Bugün ise çok daha taze bir haber, “acı reçete”den bahsedildi. Çok zor bir sürece girmemiz gerektiğinden bahsedildi; çok ciddi fedakârlık yapmamız gerektiğinden bahsedildi. Sayın Arınç'ın, Sayın Adalet Bakanının cümleleri olumlu cümlelerdir; ama eyleme dönüşmesi noktasından çok iyimser değiliz. Bu konuda yanılmayı çok çok istiyorum. Keşke ülkenin menfaatlerine olan eleştirilerimizi noktasında iktidar partisi haklı çıksa, muhalefet partileri haksız çıksa. Bütün muhalefet partilerinin ortak temennisidir; ama son yıllarda özellikle Saadet Partisi, haklı çıkmaktan bıkmış vaziyette. 18 yıldır hangi konuda eleştiri getirmiş isek, hangi konuda bir eksikliğe işaret etmiş isek, o noktada İlk anda iktidar tarafından çok ağır eleştirilere uğramamıza rağmen, uzun vadede haklılığımız birçok defa ortaya çıkmış vaziyette. Ben, samimiyetlerine inanmak istiyorum, hükümet partisinin sayın yetkililerinin. İnşallah bu ifadelerinde başarıya ulaşma noktasında doğru hamleleri yapar. Malûmunuz, 18 yıl önce bu iktidar partisi, iktidara geldiğinde “ortak akıl”dan bahsetmişti, istişareden bahsetmişti, kararların muhalefet ile beraber alınacağından bahsetmişti; ama geldiğimiz nokta itibarıyla birkaç kişiden oluşan istişare heyeti ile kararlar alınıp yanlış yerlere gittiğimize üzülerek şahitlik etmekteyiz” diye konuştu.

