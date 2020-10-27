Ardeşen Belediye Başkanı ile mahkemelik olan Hakan Gültekin'e dev göre

Mevcut AK Partili Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya ile mahkemelik olan AK Partili Eski Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin'e yeni görev verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzaladığı, 23 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na Eski Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin atandı.

Kararnamede "Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince Hakan Gültekin atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirilen Hakan Gültekin'in Ardeşen'de Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde belediyeye ait araziyi kendisine ait Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfına bedelsiz olarak bağışladığı ortaya çıkmıştı.

Konuyu gündeme getiren ise mevcut AK Parti Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya olmuştu.

Kendisinden önce AK Parti'den Ardeşen'de Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hakan Gültekin'e dava açan Kahya geçtiğimiz günlerde, “Ardeşen Belediye Başkanlığı tarafından Ardeşen Eğitim Kültür Vakfına arazinin yüzde 90'nının bedelsiz bağışı var. Belediye kanunları bedelsiz bağışı kabul etmez. Belli bir ücret karşılığında tahsis edilebilir, ama bedelsiz bağış yoktur. Satabilir, satmak da ihale ile olur. Hukukun dışında bir uygulama olunca bizim yapmamız gereken bunu hukuki hale getirmektir. Belediye meclisinde görüştük. Madem bu yanlıştır, mahkeme yoluyla değil, vakıf yönetimi tarafından iade edilsin, hukuka gitmeyelim dedik. Fakat böyle bir yolu kabul etmedikleri için mahkemeye verdik. Süreç devam ediyor” açıklamasında bulunmuştu.

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