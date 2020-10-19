Ardahan'da feci kaza! Kamyonetin çarptığı ticari taksideki 2 kişi öldü

Ardahan'da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan istikametine giden Özgür C. yönetimindeki kamyonet, Ardahan-Hanak karayolu Çayağzı köyü mevkiinde yola giren koyunlara çarpınca şerit değiştirdi. Şerit değiştiren kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı yönden gelen Kemal Çelik idaresindeki ticari taksiyle çarpıştı.



Kazada taksi sürücüsü Kemal Çelik (61) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz belirlenemeyen 2 yolcu ile kamyonet sürücüsü Özgür C. yaralandı. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yolculardan biri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada küçükbaş hayvanlardan 31'i de telef oldu.

