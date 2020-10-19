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Ardahan'da feci kaza! Kamyonetin çarptığı ticari taksideki 2 kişi öldü
Ardahan'da koyunlara çarpan kamyonetle çarpışan ticari taksideki 1 sürücü diğeri yolcu 2 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 19.10.2020, 23:55
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Ardahan'da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan istikametine giden Özgür C. yönetimindeki kamyonet, Ardahan-Hanak karayolu Çayağzı köyü mevkiinde yola giren koyunlara çarpınca şerit değiştirdi. Şerit değiştiren kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı yönden gelen Kemal Çelik idaresindeki ticari taksiyle çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü Kemal Çelik (61) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz belirlenemeyen 2 yolcu ile kamyonet sürücüsü Özgür C. yaralandı. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yolculardan biri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada küçükbaş hayvanlardan 31'i de telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan istikametine giden Özgür C. yönetimindeki kamyonet, Ardahan-Hanak karayolu Çayağzı köyü mevkiinde yola giren koyunlara çarpınca şerit değiştirdi. Şerit değiştiren kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı yönden gelen Kemal Çelik idaresindeki ticari taksiyle çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü Kemal Çelik (61) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz belirlenemeyen 2 yolcu ile kamyonet sürücüsü Özgür C. yaralandı. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yolculardan biri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada küçükbaş hayvanlardan 31'i de telef oldu.
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