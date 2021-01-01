Arda Turan'dan Omar Elabdellaoui paylaşımı!
Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, havai fişek patlaması hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui hakkında paylaşımda bulundu.
GÜNDEM 01.01.2021, 22:00
Yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlaması hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui için Arda Turan'dan paylaşım geldi.
Arda Turan'ın paylaşımında "Sana ihtiyacımız var kardeşim, tekrar gülümsemene ihtiyacımız var, savaşan ruhuna ihtiyacımız var, ailen için güçlü bir baba olmana ihtiyacımız var. Unutma, biz Allah'a inanıyoruz. Başaracaksın ve her şey eskisinden daha iyi olacak" ifadeleri yer aldı.
Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan rahatlatan bir açıklama gelmişti.
Norveçli futbolcunun bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, "Omar’ın geçirdiği talihsiz kazanın ardından ilk müdahalesi yapıldı, uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haber doğru değil. Bilinci yerinde ve hayati tehlikesi yok." ifadelerine yer verilmişti.
Arda Turan'ın paylaşımında "Sana ihtiyacımız var kardeşim, tekrar gülümsemene ihtiyacımız var, savaşan ruhuna ihtiyacımız var, ailen için güçlü bir baba olmana ihtiyacımız var. Unutma, biz Allah'a inanıyoruz. Başaracaksın ve her şey eskisinden daha iyi olacak" ifadeleri yer aldı.
Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan rahatlatan bir açıklama gelmişti.
Norveçli futbolcunun bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, "Omar’ın geçirdiği talihsiz kazanın ardından ilk müdahalesi yapıldı, uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haber doğru değil. Bilinci yerinde ve hayati tehlikesi yok." ifadelerine yer verilmişti.
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