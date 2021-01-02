Arda Turan'a maçta şok ceza!
Galatasaray'da Antalyaspor maçının son anlarında sarı kart gören Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 4.kez sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü
GÜNDEM 02.01.2021, 21:12
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi bir kayıp daha yaşandı. Antalyaspor ile oynanan mücadelenin son anlarında sarı kart gören Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 4.kez sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü
Galatasaray'da Emre Kılınç kırmızı kart, Marcao sarı kart cezalısı durumuna düşerken Falcao ise sakatlanıp dışarı çıkmıştı
Galatasaray'da Emre Kılınç kırmızı kart, Marcao sarı kart cezalısı durumuna düşerken Falcao ise sakatlanıp dışarı çıkmıştı
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