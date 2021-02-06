Arda Turan ve Marcao'dan küfürlü tezahürat
Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.
GÜNDEM 06.02.2021, 23:51
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Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.
Oyuna sonradan giren Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde kaptan Arda Turan ile Marcao'nun soyunması odasında yer alan masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı
Sosyal medyada hızla yayın görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarı tepki mesajları paylaştı
Oyuna sonradan giren Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde kaptan Arda Turan ile Marcao'nun soyunması odasında yer alan masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması gözlerden kaçmadı
Sosyal medyada hızla yayın görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarı tepki mesajları paylaştı
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