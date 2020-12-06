Aralık ayı burs ve kredileri, hesaplara yatmaya başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, aralık ayı burs ve kredilerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
GÜNDEM 06.12.2020, 01:01
Öğrencilerin aralık ayı burs ve kredileri hesaplara yatmaya başladı.
Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan geldi.
Bakan Mehmet Kasapoğlu, aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Sevgili arkadaşlar, aralık ayı burs ve kredileriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. pic.twitter.com/C7DnwGFhFU
— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 5, 2020
Sevgili arkadaşlar, aralık ayı burs ve kredileriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. pic.twitter.com/C7DnwGFhFU — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 5, 2020
Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan geldi.
Bakan Mehmet Kasapoğlu, aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Sevgili arkadaşlar, aralık ayı burs ve kredileriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. pic.twitter.com/C7DnwGFhFU
— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 5, 2020
Sevgili arkadaşlar, aralık ayı burs ve kredileriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. pic.twitter.com/C7DnwGFhFU — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 5, 2020
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