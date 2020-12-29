Arakanlılar 'ölüm adasına' sürülüyor

Bangladeş hükümeti, sivil toplum örgütleri ve uluslararası toplumun muhalefetine rağmen Arakanlıları Bengal körfezindeki tartışmalı adaya taşımaya devam ediyor.

Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, bu ay içinde 1600 Arakanlı mültecinin adaya yerleştirilmesinin ardından bin kişilik bir kafilenin daha adaya transfer edildiğini söyledi.

Planlanan transfer kapsamında, yaklaşık bir milyon mültecinin barındığı Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki Arakan kamplarından kalkan otobüsler önce Chittagong limanına ulaşıyor, ardından mülteciler vapurlara bindirilerek tartışmalı adaya naklediliyor.

AFP’ye konuşan Momen, “Gönüllü olarak gidiyorlar. Adaya gitmeye can atıyorlar. Çünkü bu adanın mükemmel bir yer olduğunu duymuşlar.” ifadelerini kullandı. Bakan, adanın mülteci kamplarından “100 kat daha iyi” olduğunu vurgularken, mültecilerin adaya kendi rızaları ile gittiklerini iddia etti. Momen, "Başan Çar güzel bir tatil beldesidir. Mükemmel bir tatil beldesidir. Gören kişi orayı sevecektir" ifadelerini kullandı.

4 Aralık’ta başlayan transfer süreci hakkında AFP’ye konuşan Arakanlı mülteciler, ‘ölüm adası’ olarak adlandırdıkları Başan Çar’a zorla gönderilmek istendiklerini ve adaya gitmeyi kabul etmeleri için işkence gördüklerini söylemişti.

Bangladeş hükümeti, 56 kilometre karelik Başan Çar adasına 100 bin Arakanlı mülteciyi yerleştirmek istiyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri söz konusu transfer sürecine dahil olmadıklarını belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütü Güney Asya temsilcisi Saad Hammadi yaşananlarla alakalı, “Arakanlılara Başan Çar’a gitmeleri için nakdi teşvikler verildiği ve bunun yanı sıra çeşitli sindirme taktiklerinin kullanılmasıyla ilgili topluluk içinden gelen iddialar, uygulamayı tartışmalı hale getirebilir” açıklamasında bulundu.

700 bini aşkın Arakanlı mülteci, 2017 yılında ülkeleri Myanmar’da maruz kaldıkları katliamlar nedeniyle komşu ülke Bangladeş’e sığınmak zorunda kalmıştı. Ancak sığındıkları Bangladeş'te de huzur bulamayan mülteciler, sel ve baskın tehlikesi bulunan adaya zorla yerleştirilmek isteniyor.

