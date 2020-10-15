Arakan'da korkunç olay! Müslüman çocukları mayınla patlattılar
Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun müslüman çocukları mayınlara karşı ''canlı kalkan'' olarak kullandığını açıklarken 2020 yılının ilk 3 ayında da, 100'den fazla çocuğun öldüğüne dikkat çekti.
GÜNDEM 15.10.2020, 07:14
Birleşmiş Milletler büyük bir skandalı ortaya serdi.
Myanmar ordusunun Arakanlı müslüman çocukların mayınlara karşı ''canlı kalkan'' olarak kullandığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Arakan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin konuştu.
Dujarric, Myanmar ordusunun Budist militanların müslümanlara yönelik saldırılarında, 2 müslüman çocuğu canlı kalkan olarak kullandığını açıkladı.
Çocukların mayınlara karşı yürümeye zorlandığını belirten Dujarric, 2 çocuğun da çatışma sırasında hayatını kaybettiği söyledi. Sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.
Dujarric ayrıca, Myanmar'da yılın ilk 3 ayında 100'den fazla çocuğun çatışmalarda öldüğü veya sakat kaldığını ifade etti.
Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulümle de sıkça gündeme gelmişti.
2012'de Budist milliyetçiler binlerce kişiyi katletmiş, ev ve iş yerlerini kundaklamıştı.
Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın raporuna göre de, Myanmar ordusu,"etnik temizlik" uygulayarak 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslümanı öldürdü.
Birleşmiş Milletler'e göre, Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 binden fazla...
Myanmar ordusunun Arakanlı müslüman çocukların mayınlara karşı ''canlı kalkan'' olarak kullandığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Arakan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin konuştu.
Dujarric, Myanmar ordusunun Budist militanların müslümanlara yönelik saldırılarında, 2 müslüman çocuğu canlı kalkan olarak kullandığını açıkladı.
Çocukların mayınlara karşı yürümeye zorlandığını belirten Dujarric, 2 çocuğun da çatışma sırasında hayatını kaybettiği söyledi. Sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.
Dujarric ayrıca, Myanmar'da yılın ilk 3 ayında 100'den fazla çocuğun çatışmalarda öldüğü veya sakat kaldığını ifade etti.
Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulümle de sıkça gündeme gelmişti.
2012'de Budist milliyetçiler binlerce kişiyi katletmiş, ev ve iş yerlerini kundaklamıştı.
Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın raporuna göre de, Myanmar ordusu,"etnik temizlik" uygulayarak 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslümanı öldürdü.
Birleşmiş Milletler'e göre, Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 binden fazla...
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