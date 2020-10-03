Reklam

Son Dakika

Araçların yakıtmatiklerini çalıp, sahte plakayla yakıt aldılar

Denizli'de polis, 7 farklı kurum ve şirkete ait araçların yakıtmatik cihazını çalarak akaryakıt istasyonlarından toplam 300 bin liralık yakıt alan 3 kişiyi yakaladı.

GÜNDEM 03.10.2020, 12:48
Araçların yakıtmatiklerini çalıp, sahte plakayla yakıt aldılar
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Denizli'de 7 ayrı kurum ve şirkete ait araçlardan yakıtmatik cihazlarının çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.
3 kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin, yakıtmatik cihazlarını çaldıkları araçların plakasının sahtesini yapıp kendi araçlarına takarak istasyonlardan yakıt aldıkları tespit edildi.
Şüphelilerin bu yöntemle Denizli'de çeşitli akaryakıt istasyonlarından 10 bin litre, Burdur'da 8 bin litre, Isparta'da bin litre, Manisa'da 10 bin litre ve İzmir'de de 12 bin litre olmak üzere toplam 300 bin lira değerinde yakıt aldıkları belirlendi.
Şüphelilerin akaryakıt istasyonlarına yakıt hacmi büyük bir kamyonla geldiği, yakalanmamak için istasyonlara girmeden önce sahte plaka taktıklarını, yakıt aldıktan sonra da aracın kendi plakasını taktığı saptandı.
Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, İzmir'de yakalandı. Denizli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Kayserispor 4 6
8. Göztepe 3 5
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Kasımpaşa 3 3
15. Gaziantep FK 4 3
16. Ankaragücü 3 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Adana Demirspor 3 7
3. Tuzlaspor 3 7
4. Ankara Keçiörengücü 3 7
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 4 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1