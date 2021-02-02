Araçların ÖTV oranlarına zam yapıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, elektrikli motorlu araçların ÖTV’sine zam geldi.

Yeni yıldaki zam serisi devam ediyor. Gıda fiyatları ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki ardı arkası kesilmeyen artışlar otomotiv sektörüne de sıçradı.

Resmi Gazete'de yayımlanan vergi oranları şu şekilde:

Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler yüzde 3’ten yüzde 10’aMotor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler yüzde 7’den yüzde 25’eMotor gücü 120 kW’ı geçenler yüzde 15’ten yüze 60’a yükseltildi.



