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Araçların ÖTV oranlarına zam yapıldı
Resmi Gazete’de yer alan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli motorlu araçların ÖTV’sine zam yapıldı.
GÜNDEM 02.02.2021, 07:30
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, elektrikli motorlu araçların ÖTV’sine zam geldi.
Yeni yıldaki zam serisi devam ediyor. Gıda fiyatları ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki ardı arkası kesilmeyen artışlar otomotiv sektörüne de sıçradı.
Resmi Gazete'de yayımlanan vergi oranları şu şekilde:
Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler yüzde 3’ten yüzde 10’aMotor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler yüzde 7’den yüzde 25’eMotor gücü 120 kW’ı geçenler yüzde 15’ten yüze 60’a yükseltildi.
Yeni yıldaki zam serisi devam ediyor. Gıda fiyatları ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki ardı arkası kesilmeyen artışlar otomotiv sektörüne de sıçradı.
Resmi Gazete'de yayımlanan vergi oranları şu şekilde:
Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler yüzde 3’ten yüzde 10’aMotor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler yüzde 7’den yüzde 25’eMotor gücü 120 kW’ı geçenler yüzde 15’ten yüze 60’a yükseltildi.
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