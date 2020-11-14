Araçlarda düzenli kontrol edilmesi gereken 5 hayati nokta

Araçlarımızda düzenli olarak kontrol edilmeyen ya da bakımı yapılmayan kimi önemli sorunlar canımızı sıkmaya neden olacaktır.

Bu nedenle güvenliğin yanı sıra yakıt tüketimini artırma ve araç ömrünü kısaltma gibi zararlara neden olabilecek kimi hayati noktaların düzenli kontrolü büyük önem taşıyor.

Peki otomobillerimizde düzenli kontrol edilmesi gereken 5 hayati noktayı biliyor muyuz?

Motordan alınan hareketin lastiklere iletilmesini sağlayan önemli bir noktalar düzenli kontrol edilmesi gereken işlemlerin başında gelir.

Kardan mili, diferansiyel, aks, volan dişlisi, debriyaj, vites kutusu (şanzıman), jant ve lastikler otomobilizde bulunan önemli güç aktarma organlarıdır.

Bu nedenle aracın yol üzerinde sarsıntısız hareketi açısından güç aktarma organları düzenli kontrol edilmelidir.

Bir aracın olmazsa olmaz en önemli kısımlarından bir diğeri de elektrik sistemidir. Bu sistem, hemen hemen her parçayı kontrol eder ve gerekli düzenin oluşmasını sağlar. Elektrik arızaların en etkilediği parçaların başında da aküler gelir.

Akü bakımının düzenli olarak yapılmaması, aracın elektrik ihtiyacının sağlanmasına neden olur.

Motor bir otomobilin adeta beynidir. Motorun düzenli bakımı hayati önem taşır ve maddi sorunların önüne geçen bir etkendir. Bir aracın düzenli kontrolü yapılmaz ise yağ eksilmesi, yağ kaçırma, yağ yakma, motorun fazla ısınması gibi sorunları ortaya çıkarır. Bu sorunlar hayati önem taşır zira kontrolü ve bakımı yapılmadığı takdirde ölüm ve yaralanmalara sebebiyer verecek kazalara yol açar.

Bir aracın en önemli kısımlarından birisi de fren sistemidir.

Fren sistemi, aracınızı kontrol etmenizi sağlayarak sizin ve diğer yolcuların hayatını etkileyen emniyet unsurlarından biridir.

Çünkü bir otomobilin fren sistemi ne kadar güçlü ise, araç o kadar güvenlidir.

Fren sistemini düzenli kontrol ettirmek daha güvenli sürüş olanağı sağlar.

En az yılda bir kez frenlerinizi kontrol ettirmeniz hayati önem taşır.

Fren balataları kalınlığı 2mm'nin altına düşmeden veya sürüş stilinize göre ortalama 40.000 kilometrede değiştirilmelidir.

Fren diskleri ise aracın kullanımına bağlı olarak ortalama 80.000 ile 100.000 kilometrede kontrol edilmelidir.

Fren sisteminde bir diğer önemli unsur fren pabuç kitleridir. Her 30.000 kilometrede bir kontrol edilmesi ve tozunun alınması gerekir.

Fren sistemi için uyarı sinyalleri de dikkat etmeniz gereken kontrollerdendir. En ufak bir şüphe halinde, frenlerinizi kontrol ettirmelisiniz.

Tekerlekler, yay/amortisör sistemi, direksiyon, tekerlek bağlantıları yürüyen aksamı oluşturan parçalardır.

Aracın motor ve mekanik aksamları test sonuçlarında çıkan verilerin ışığında değerlendirilir kontrolleri uygulanır.

Yürüyen aksam aracın belden aşağısındaki bölüm olarak tanımlanabilir.

Bu kontroller arasında...

Motor Koruyucu Kapağı KontrolüMotor Elektrik Tesisat ve Kablo KontrolüSoğutma Su Hortumları ve Sızdırmazlık KontrolüKlima Sızdırmazlık KontrolüSteteskop iler Gergi ve Bilya Aksamlarının KontrolüAlternatör KontrolüKlima Kompresörü KontrolüMotor Yağı KontrolüMotor Isı, Ses ve izolasyon KontrolüRadyatör KontrolüFren, Direksiyon Hidrolik Yağı KontrolüAkü KontrolüŞanzıman ve Diferansiyel Yağı KontrolleriTurbo KontrolüYağ Kaçakları Kontrolü

Aracın bütün bu noktaların bakımı daha güvenli sürüş için önem taşımaktadır.

