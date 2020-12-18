Araçlar birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

​Kahramanmaraş’ta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda seyir halinde olan İ.E.K. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Harun Sular, idaresindeki otomobil, otomobiliyle birlikte ilk önce park halindeki araçlara ardından bir ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücülerle birlikte araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı.

İhbar üzerinde bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan Harun Sular, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

