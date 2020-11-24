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Aracını satmak isteyenler dikkat! İşte yeni dolandırıcılık yöntemi

Dolandırıcılar bu sefer de internetten aracını satmak isteyenlerin korkulu rüyası oldu.

GÜNDEM 24.11.2020, 21:10
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Aracını satmak isteyenler dikkat! İşte yeni dolandırıcılık yöntemi
İnternetten otomobilini satışa çıkaran 7 kişiyi, ofislerine davet edip güvenlerini kazandıktan sonra noterlerin kapanma saatine yakın randevulaşıp, 'para çıkışmadı' diyerek karşılıksız senetle araçları satın alan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ayda internetten otomobilini satışa çıkaran 7 kişinin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Mağdurların ifadesine başvuran polis, şüphelilerin otomobil sahiplerini önce ofislerine çağırıp güven sağladıkları, ardından da noterin kapanma saatine yakın satış işlemlerini yaptırıp, 'para çıkışmadı' diyerek karşılıksız senetle araçları satın aldıklarını saptadı.

Polis, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik geçen hafta cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Şebekenin lideri olduğu öne sürülen Mustafa İ. (46), Bedri T. (49), Oktay Y. (20), Sami K. (30) ve Sadullah K. (38) gözaltına alındı. 
Şüphelilerin aldıkları otomobilleri piyasanın çok altında bir fiyata kısa sürede sattıkları tespit edildi. Yaklaşık 600 bin lira vurgun yapan şüphelilerden Mustafa İ.'nin ifadesinde ''Ticaret yapıyoruz. Suç örgütü değiliz. Senetlerin günü gelmedi daha'' şeklinde kendilerini savundukları öğrenildi. Mustafa İ.'nin 2018 yılında yine aynı yöntemle 17 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı, bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olduğu belirtildi.
Şüpheliler, sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 
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