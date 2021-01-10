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Aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı

İnternetten  ikinci el araç  alan adam,  korkunç gerçeği  benzin alırken  fark etti!

GÜNDEM 10.01.2021, 04:31
Aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı
İstanbul’da araç satın alan bir şahıs hayatının şokunu yaşadı.
Benzinciye giden adam, aracın ön kısmının 2012 model bir araca, arka kısmının ise 2010 model bir araca ait olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan adam, hukuk mücadelesi başlattı.
İstanbul’da yaşayan Buğra Yıldız kısa bir süre önce araç almaya karar verdi. Bir internet sitesi üzerinden bulduğu aracı görmeye giden Yıldız aracı beğendi ve aracı almadan önce kurumsal bir ekspertiz firmasına götürerek kontrol ettirdi. Burada yapılan kontrollerde araçta 1 parça değişen ve 7 parça boya olduğu söylendi. Yıldız, ekspertize güvenerek aracı satın aldı. Aracı aldıktan kısa bir süre sonra yakıt almaya giden talihsiz adam burada aracının benzinli olmasına rağmen pompacının dizel pompayı taktığını gördü. Pompacıyı aracın benzinli olduğu konusunda uyaran Yıldız, “Aracın yakıt deposu dizel” yanıtını aldı. Hayatının şokunu yaşayan Yıldız, hemen aracı İzmit’te bulunan bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan incelemelerde aracın sadece iki kapısının orijinal olduğu ve başka bir araçla kesilerek birleştirildiğini öğrendi.

* Hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen Yıldız, “Ben de aracı aldım ekspertiz uzmanı Sami Tarcan’a götürdüm. Aracın önü 2012 model ama arka kısmı 2010 model başka bir araca ait. Ben aracı 2012 model diye almıştım. Araçta orijinal olan tek şey sağ ve sol ön kapı bunlardan da birinin camı orijinal sadece, Camına kadar değiştirmişler aracı biz çok mağduruz. Bize yapılan dolandırıcılık işi yargıya taşıdık elimizden ne gelirse kendimizi savunacağız” diye konuştu.

* Yaşadığı şoku bir türlü üzerinden atamayan Buğra Yıldız ise “Ben aracıma yakıt almaya gittiğimde pompacı bana dizel pompasının bu araca girdiğini söyledi. Ben bundan şüphelendim ve aracı bir özel servise götürdüm. Özel servisteki usta bana aracınla ilgileniyorum satmak ister misin dedi. ‘Aracı inceleyebilirsin’ ağabey dedim. O da aracı incelemeye başladı. Bu sefer bana ‘aracın eklemesi var ekleme kaynak izleri var’ dedi. Bu sefer ben aracı alırken eksper yaptırdığım firmanın genel merkezine gittim. Çünkü bana aracı alırken 1 parça değişen 7 parça boya var demişlerdi. Sonrasında genel merkez aracın ekli olduğunu kabul etti ama bu sefer de bizi ekspertiz yaptırdığımız bayiye göndererek ‘biz onlara isim hakkı verdik sorumluluk onlara ait. Bayi de sizin aracınıza bakan eleman bizim değil genel merkezin elemanı o ilgilenecek’ dedi. Satıcı kabul etmiyor aracını geri almıyor. Eksper hatasını kabul ediyor ama bana diyor ki ‘benden alabileceğin tek şey bana verdiğin eksper ücreti onu da mahkemeyi kazanırsan alabilirsin” dedi.

Aracı son olarak inceleyen ve aracın ekleme bir araç olduğunu tespit eden ekspertiz uzmanı Sami Tarcan ise, “Aracı bir tarafından anlamasalar bile sol tarafından kesilen nokta yamuk gözüküyor. Çok küçük bir noktada boya değeri yüksek çıkıyor geri kalan noktalar da orijinal gibi duruyor. Geri kalan bütün parçalar çıkma takılmış. Aracı kaynatarak birleştirmişler olası bir kazada nasıl bir hasar alır bilemiyorum. Eksper yapan firmanın bunu anlamaması imkansızdı çünkü aracı lifte kaldırdığımızda bile alttan ek yerleri görünüyor. Araç alacak kişiler önce aracın kilometre ve hasar kaydını sorgulasınlar ondan sonra iyi bir firmaya gidip ekspertiz yaptırsınlar bunun kurumsal olması şart değil iyi bir ustaya kontrol ettirsinler” dedi.
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