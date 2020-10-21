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Aracın kontrolünü kaybeden genç adam hayatını kaybetti
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
GÜNDEM 21.10.2020, 03:49
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Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Tepealan Mahallesi, Düzdağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Adlım (25) idaresindeki araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ürüpet Pala yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları Korgan Devlet Hastanesine götürdü. Burada sürücü Recep Aslım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Tepealan Mahallesi, Düzdağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Adlım (25) idaresindeki araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ürüpet Pala yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları Korgan Devlet Hastanesine götürdü. Burada sürücü Recep Aslım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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