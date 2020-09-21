"Aracımda alkollü taşımıyorum" diyerek yolcuyu indirmişti! Görevden alındı
"Aracımda alkollü taşımıyorum" diyerek yolcuyu otobüsten indiren şoförün lisansı askıya alınarak görevden alındı.
GÜNDEM 21.09.2020, 08:39
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İstanbul Kadıköy'de araca binen yolcuyu "alkollü olduğu gerekçesiyle" otobüsten indiren Özel Halk Otobüsü şoförü görevden alındı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
Sosyal medyada paylaşılan videoda otobüs şoförünün "Alkollü yolcu almıyorum" diyerek katlanabilir bisikletiyle otobüse binen bir kadın yolcunun üzerine yürüdüğü görülüyor.
Gece saatlerinde havalimanı otobüsünde çekildiği öğrenilen görüntüde çevredekiler şoförü sakinleştirmeye çalışıyor, bu sırada alkollü olduğu gerekçesiyle otobüsten indirilmek istenyen yolcunun "Aracı ben mi kullanacağım" dediği görülüyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
Sosyal medyada paylaşılan videoda otobüs şoförünün "Alkollü yolcu almıyorum" diyerek katlanabilir bisikletiyle otobüse binen bir kadın yolcunun üzerine yürüdüğü görülüyor.
Gece saatlerinde havalimanı otobüsünde çekildiği öğrenilen görüntüde çevredekiler şoförü sakinleştirmeye çalışıyor, bu sırada alkollü olduğu gerekçesiyle otobüsten indirilmek istenyen yolcunun "Aracı ben mi kullanacağım" dediği görülüyor.
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