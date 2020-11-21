Aracı olanlar dikkat! 1 hafta sonra başlıyor ve cezası 885 TL
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak olan yasağa uymayanlara 885 TL ceza kesilecek.
GÜNDEM 21.11.2020, 21:25
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. Öte yandan ise araçlarına kış lastiği taktırmak isteyenler şimdiden lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Nevşehir'de kış lastiği değiştiren Mehmet Sağlamer, 1 Aralık öncesinde kış lastiği değiştirme yoğunluğunun başladığını ifade etti.
Bir çok kişinin kar yağışını beklediğini kaydeden Sağlamer, "Kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihinde başlayacak olmasından dolayı lastik yoğunluğumuz başladı. Ama milletimiz kar yağışını bekliyor. Kar yere düşmeden araçlarının lastiklerini değiştirmeye gelmiyor. En kısa zamanda gelerek lastikleri yumuşakken lastik ayarlarının daha güzel olması için şimdiden araç sürücülerini lastik değiştirmeye davet ediyoruz. Ama vatandaşlarımızda lastiklerini şimdiden değiştirirlerse lastiklerinin eskiyeceğini düşünüyor. Ama hava sıcaklıklarının 7-8 derecenin altına düşmesinin ardından lastiklerine bir şey olmayacağını halen çözmüş değiller. Kış lastiği taktıracak sürücülerin çok geç kalmamalarını 1 Aralık tarihini beklememelerini istiyoruz. Şimdiden herkesin lastiklerini değiştirmelerini isteriz" ifadelerini kullandı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek ve kurala uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.
Bir çok kişinin kar yağışını beklediğini kaydeden Sağlamer, "Kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihinde başlayacak olmasından dolayı lastik yoğunluğumuz başladı. Ama milletimiz kar yağışını bekliyor. Kar yere düşmeden araçlarının lastiklerini değiştirmeye gelmiyor. En kısa zamanda gelerek lastikleri yumuşakken lastik ayarlarının daha güzel olması için şimdiden araç sürücülerini lastik değiştirmeye davet ediyoruz. Ama vatandaşlarımızda lastiklerini şimdiden değiştirirlerse lastiklerinin eskiyeceğini düşünüyor. Ama hava sıcaklıklarının 7-8 derecenin altına düşmesinin ardından lastiklerine bir şey olmayacağını halen çözmüş değiller. Kış lastiği taktıracak sürücülerin çok geç kalmamalarını 1 Aralık tarihini beklememelerini istiyoruz. Şimdiden herkesin lastiklerini değiştirmelerini isteriz" ifadelerini kullandı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek ve kurala uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.
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