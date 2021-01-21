Araç sahiplerine kötü haber! Araç muayene ücreti ne kadar oldu?

Yeni yıl ile birlikte araba sahiplerine de kötü haber geldi.

2021 yılı araç muayene ücret tarifesi belli olurken ücretler, yüzde 9.11 oranında artırıldı.

Yeni tarifeler, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

Bununla birlikte Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge ile ceza ücretleri de yeniden belirlendi.



KDV dahil muayene ücretleri ise şöyle belirlendi.

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya,

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 503,86 liradan muayene edilecek.

