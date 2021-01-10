Araç sahipleri dikkat! Mutlaka yaptırın ücretler ve cezalar arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen egzoz emisyon ölçüm ücretleri ile ölçümlerini yaptırmayanlara yönelik uygulanacak cezaları arttırdı.

Bakanlık çevre kirliliği üzerine dikkat çeken motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu kirlilik, kentsel hava kirliliği konusunda yazılı açıklama yaptı.

Standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtlar, insan ve çevre sağlığını tehdit ederken egzoz gazındaki kirletici maddeler insanlarda akciğer, kalp ve solunum yolu hastalıklarına neden olurken, alerji hastaları, yaşlılar ve çocuklar en büyük risk grubunda bulunuyor. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının yol açtığı kirlilik, hayvan, bitki ve cansız varlıklar üzerinde de olumsuz etki yaratıyor.

Ayrıca TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı 24 milyon 64 bin 532 araç bulunuyor. Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 81 ilde yer alan istasyonlarda yapılıyor.



Bakanlığın yeni kararına göre geçen yıl yapılan her ölçümden 80 lira alınırken, bu sene ücret 90 lira olarak uygulanacak.

Öte yandan egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine uygulanan 1895 liralık idari ceza 2 bin 67, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtların sahipleri için kesilen 3 bin 791 liralık ceza da 4 bin 136 lira olarak belirlendi.Belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 8 bin 272, yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere de 16 bin 547 lira ceza kesilecek.



Bakanlık emisyon ölçüm denetimleri kapsamında Türkiye genelinde 9 milyon 371 bin 637 aracın denetledi. Ölçüm yaptırmayan ve emisyon değerleri standartlara uymayan araçlar sahiplerine ise para cezası uygulamıştı.

Bakanlık, geçen yıl egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan veya standartlara aykırı emisyona yol açan motorlu taşıtların sahiplerine toplam 4 milyon 808 bin 726 lira idari ceza verdi. En çok ceza Ankara, Hatay, Adıyaman, Uşak ve Niğde'de kesildi.

