Araç sahipleri dikkat! MTV ödemeleri için son gün yaklaşıyor...

Şartları Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen ve yıl içerisinde belirli periyotlar ile ödenmesi zorunlu olan Motorlu Taşıtlar Vergisi için geri sayım başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV'nin ne zaman ve ne kadar ödeneceği merak konusuydu.

Araç modeline, yaşına, silindir hacmine ve fiyatına göre belirlenen 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödenen MTV ödemelerinin ilk taksiti bu ay sonuna kadar ödenebilecek.

Peki 2021 MTV ödemesi nasıl yapılır? 2021 MTV ücreti ne kadar? İşte araç özelliklerine göre 2021 MTV tablosu…



2021 MTV ödemeleri Gelir İdaresi internet sitesi, Gelir İdaresi Vezneleri, Anlaşmalı bankaların şubeleri, İnternet siteleri, Banka ATM'lerinden gerçekleştirilir.

Atrıca MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün...



Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz ayında iki taksit halinde ödenir.

MTV’nin ilk taksiti her yıl 1 Ocak 2021- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında; ikinci taksiti ise 1 - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilir.



1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.



Bu vergiyi motorlu kara taşıtlarının yanısıra Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak ve helikopter sahipleri de ödemekle yükümlüdür.

* Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları* Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları MTV ödemekle yükümlüdür.



