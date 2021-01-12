Araç sahipleri dikkat! 2021 MTV ne kadar oldu ? MTV nasıl ödenir?

Son zamanlarda trafiğe çıkan araç sayısında artış gözlenirken araçların kimi gider ve ödemelerin başında Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi bulunmaktadır.

Her yıl iki defa ödeme işlemi yapılan MTV ödemesini yapmak zorunludur.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 tutarları belli oldu.

2021'de en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 – 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya

1601 – 1800 cc arasında olanlar için 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya

1801 – 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya

2001 – 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.



Motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak.

Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak.

1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek.

MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında yapılacak.

Öte yandan engelli vatandaşların alabilecekleri araçlarda fiyat üst sınırı da yüzde 9.11 oranında artarak 303 bin 200 TL’den, 330 bin 800 TL’ye yükseldi.



Her yıl 2 kez gerçekleştirilen ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihi ve Temmuz 1 Temmuz- 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.



Öte yandan araç sahibi olan vatandaşlar motorlu taşıtlar vergisi ödeme noktaları merak ediyorlar.

MTV ücretleri ise...

E-Devlet ile MTV ödemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı

PTT üzerinden ödenebilir...

