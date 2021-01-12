Araç muayene ücreti ne kadar oldu? 2021 araç muayene ücretleri...
Her kalemde olduğu gibi 2021 yılında araç muayene ücretleri de zamlandı. Zamlı ücretler 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Araç muayene ücreti ne kadar oldu? Muayene ücretlerinde değişiklik var mı?
GÜNDEM 12.01.2021, 17:12
Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yenidenartırıldı.
Buna göre araç muayene ücretleri KDV dahil 189,98 lira ila 503,86 liraya yükseldi.
Düzenleme Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmelikler ışığında yapıldı.
Ücretler Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
2021 yılı için geçerli olacak KDV dahil muayene ücretleri;
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya,
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya,
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 503,86 lira
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:372,88 lira
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 189,98
Buna göre araç muayene ücretleri KDV dahil 189,98 lira ila 503,86 liraya yükseldi.
Düzenleme Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmelikler ışığında yapıldı.
Ücretler Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
2021 yılı için geçerli olacak KDV dahil muayene ücretleri;
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya,
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya,
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 503,86 lira
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:372,88 lira
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 189,98
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